CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Türkiye, AKP iktidarının hamasi ve fırsatçı zihniyeti yüzünden Suriye'deki iç savaşa müdahil olmasının sonuçlarını, 4 milyon Suriyeli sorunuyla yüzleşerek yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıkel yazılı açıklamasında iktidarın Suriye politikasını ve Suriyeli mülteciler konusundaki uygulamalarını eleştirdi.

İktidarın sebep olduğu mülteci sorununun sadece insani bir dram olmadığını, bu sorunun Türkiye'nin AK Parti tarafından, kültürel, sınıfsal ve ekonomik olarak Orta Doğulaştırılması projesinin bir parçası olduğunu savunan Açıkel, Suriyeli mültecilerin etkileri nedeniyle Türk halkının yaşadığı sorunların birlikte ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Açıkel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye, AKP iktidarının hamasi ve fırsatçı zihniyeti yüzünden Suriye'deki iç savaşa müdahil olmasının sonuçlarını, 4 milyon Suriyeli sorunuyla yüzleşerek yaşıyor. Ve Türkiye, AKP'nin akıl dışı dış politikası yüzünden yerinden yurdundan edilmiş 4 milyon Suriyeliye bakıcılık rolü üstlenmiş durumda. Suriye'de işlerin yeniden rotasından çıkması durumunda 4 milyon Suriyelinin daha ülkemize gelme tehlikesi bulunmaktadır. Türkiye, radikal İslamcı gruplara verdiği desteğin sonucunu yeni bir mülteci akınına maruz kalarak daha da dramatik bir biçimde yaşayabilir. AKP'nin Türkiye'yi ve sınır illerimizin çoğunu mülteci kamplarına çevirme tehlikesi var."

