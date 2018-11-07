CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca:

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmanın yol haritasını ve çizgisini birlikte oluşturacağız." dedi.

Karaca, ekolojik sorunlar hakkında bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere geldiği Samsun'da, CHP Atakum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Karaca, Samsun'un sahil şeridinde bulunan balıkçı barınağı ve yat limanı gibi yapıların usulüne uygun olup olmadığı yönünde bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Karaca, "Bizler Samsun'da yaşanan doğa hakları ihlallerinin, çevre sorunlarının ne olduğunu yerinde tespit etmek, CHP olarak Samsun ve Samsunlular adına bu mücadelede neleri yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmak adına geldik." diye konuştu.

CHP Doğa Hakları Birimi olarak 81 ilde Doğa Hakları İzlem Komiteleri oluşturduklarını belirten Karaca, il ve ilçelerde çevre sorunlarını yerinde tespit ederek sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele edeceklerini aktardı.

Karaca, yaşam alanlarının geleceğe dönük olarak korunmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi: