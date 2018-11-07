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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca:

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

"Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmanın yol haritasını ve çizgisini birlikte oluşturacağız"

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmanın yol haritasını ve çizgisini birlikte oluşturacağız." dedi.

Karaca, ekolojik sorunlar hakkında bilgi almak ve değerlendirmelerde bulunmak üzere geldiği Samsun'da, CHP Atakum İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Karaca, Samsun'un sahil şeridinde bulunan balıkçı barınağı ve yat limanı gibi yapıların usulüne uygun olup olmadığı yönünde bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Karaca, "Bizler Samsun'da yaşanan doğa hakları ihlallerinin, çevre sorunlarının ne olduğunu yerinde tespit etmek, CHP olarak Samsun ve Samsunlular adına bu mücadelede neleri yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmak adına geldik." diye konuştu.

CHP Doğa Hakları Birimi olarak 81 ilde Doğa Hakları İzlem Komiteleri oluşturduklarını belirten Karaca, il ve ilçelerde çevre sorunlarını yerinde tespit ederek sivil toplum örgütleriyle birlikte mücadele edeceklerini aktardı.

Karaca, yaşam alanlarının geleceğe dönük olarak korunmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmanın yol haritasını ve çizgisini birlikte oluşturacağız. Bundan sonra bu birimde aktif örgütleri ve izleme kurullarıyla birlikte Türkiye'nin her yerinde hukuki mücadelelere destek olmak, davaların açılma ve görülme süreçlerinde dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü oraya yansıtmak istiyoruz. Çevre ve doğa ihlallerine ilişkin açılan davalarda da maalesef hukuk bir şekilde yok sayılmakta, mahkeme kararları uygulanmamakta. Tahribat geri dönülmez noktaya geldiğinde verilen yürütmeyi durdurma kararının da hiç bir anlam ifade etmediğini görüyoruz. O zaman hiçbir zaman hukuku gözardı etmeden başka bir yol çizmeliyiz."

Karaca, doğanın vazgeçilmez bir değer olduğunu, derelerin, ormanların, suyun, toprağın ve tarım arazilerinin gelecek nesillere daha yaşanılır halde bırakılması gerektiğini vurguladı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ekoloji sorunlar Gülizar Biçer Karaca Samsun

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