CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlatılan Salda Gölü ile ilgili kamu spotunun yayınlanmasına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onay verildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Yasa ve Kamu Spotları Yönergesi'ne göre, RTÜK'ün Bakanlığın faaliyet tanıtımına izin veremeyeceğini savunan Karaca, "Ancak RTÜK'ün 'Salda Gölü'nün kamuoyunca bilinirliğinin artırılması' gerekçesiyle Salda'yı betonlaştıracak millet bahçesi projesinin tanıtımının yapılmasına onay vermesi, Üst Kurulun kamu yararını gözetme görevini değil yetkisi olmadığı halde Bakanlığın tanıtımına soyunduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Salda'nın tanıtıma değil korunmaya ihtiyacı var. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Salda konusunda kamuoyunu ikna edemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda'yı değil ihaleyi düşünüyor. Gölün çevresinin yapılaşmasını içeren girişime karşı davalar açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, 15 bölge sakininin açtığı davada, bakanlık ve TOKİ'den ihaleyle ilgili belgelerin istenmesine karar verdi. Hal böyleyken Bakanlığın Salda daha güzel olacak adı altında hazırlattığı filmin gerçeklikle yakından uzaktan ilgisi yok. RTÜK'ün de Bakanlığın reklamını yapmaya yetkisi yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlattığı Salda Gölü filmi, Salda gerçeğini halktan gizleme, Salda'ya sahip çıkma mücadelesini sindirme amacı taşıyor."

Kaynak: AA

