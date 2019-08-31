HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 14:04 | Son Güncelleme

Salda Gölü ile ilgili kamu spotunun yayınlanmasına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onay verilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 'RTÜK'ün Bakanlığın reklamını yapmaya yetkisi yok.' diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'dan Salda Gölü açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlatılan Salda Gölü ile ilgili kamu spotunun yayınlanmasına Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından onay verildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi.

Yasa ve Kamu Spotları Yönergesi'ne göre, RTÜK'ün Bakanlığın faaliyet tanıtımına izin veremeyeceğini savunan Karaca, "Ancak RTÜK'ün 'Salda Gölü'nün kamuoyunca bilinirliğinin artırılması' gerekçesiyle Salda'yı betonlaştıracak millet bahçesi projesinin tanıtımının yapılmasına onay vermesi, Üst Kurulun kamu yararını gözetme görevini değil yetkisi olmadığı halde Bakanlığın tanıtımına soyunduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Karaca, şunları kaydetti:

"Salda'nın tanıtıma değil korunmaya ihtiyacı var. Tüm dünyanın gözünün çevrildiği Salda konusunda kamuoyunu ikna edemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda'yı değil ihaleyi düşünüyor. Gölün çevresinin yapılaşmasını içeren girişime karşı davalar açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, 15 bölge sakininin açtığı davada, bakanlık ve TOKİ'den ihaleyle ilgili belgelerin istenmesine karar verdi. Hal böyleyken Bakanlığın Salda daha güzel olacak adı altında hazırlattığı filmin gerçeklikle yakından uzaktan ilgisi yok. RTÜK'ün de Bakanlığın reklamını yapmaya yetkisi yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlattığı Salda Gölü filmi, Salda gerçeğini halktan gizleme, Salda'ya sahip çıkma mücadelesini sindirme amacı taşıyor."

Kaynak: AA

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
TEPSAM farklı illerde AR-GE merkezi kuracakTEPSAM farklı illerde AR-GE merkezi kuracak
İnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldıİnegöl’de ilk kez çilek ihracatı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Salda Gölü

En Çok Okunan Haberler

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

Hamile kalmak için... Bu iddialar hastanelik etti

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobillerde önemli değişiklik

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'da korkutan deprem!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Bakanlık görüntüleri yayımladı! Böyle tespit edildi

Rize'de sağanak ve hortum

Korkutan görüntü! Büyük panik

Taksiciye meslektaşlarından 'indi bindi ücreti' dayağı!

Ortalık karıştı! Taksiciye taksici dayağı

Çorlu'dan bir acı haber daha! Yolda yürürken saldırıya uğramıştı

Çorlu'dan bir acı haber daha!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Mersin'de fuhuş operasyonu!

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.