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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "havalimanı" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "havalimanı" açıklaması:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

"Uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen'e ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019'da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti de halen yapım aşamasında"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Uçuşlar İstanbul Havalimanına yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen'e ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019'da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti de halen yapım aşamasında." değerlendirmesini yaptı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen Havalimanından ek sefer taleplerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce kabul edilmediğini kaydetti.

Atatürk Havalimanı kapatılarak İstanbul Havalimanı'nın tüm olumsuzluklarına rağmen açıldığını savunan İlgezdi, vatandaşların, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı daha yoğun kullanma taleplerinin reddedildiğini ileri sürdü.

İlgezdi, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist yapımına 2015'te başlandığını hatırlatarak, "Uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirilsin diye havayolu şirketlerinin Sabiha Gökçen ilave sefer talepleri reddediliyor. 2019'da bitirileceği açıklanan Sabiha Gökçen'in ikinci pisti de halen yapım aşamasında." ifadelerini kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki ikinci pistin neden halen bitirilemediğini soran İlgezdi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün 'Uçaklar İstanbul Havalimanı'nı kullansın diye mi Sabiha Gökçen'in ikinci pisti bitirilmemektedir? Pistin halen bitirilmemesinin gerekçesi nedir?
Sabiha Gökçen Havalimanından ilave uçuş taleplerinin reddedilmesinin asıl sebebi uçuşların İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesi midir? İstanbul Havalimanı'na yeterince uçak inmediği için mi bu izinler Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmemektedir? Sivil Havacılığın bu kararının sebebi Devlet Hava Meydanları İşletmesinin baskısı mıdır?' sorularına yanıt vermesi gerekiyor."

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