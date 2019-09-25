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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca Mersin'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 18:04 | Son Güncelleme

Gülizar Biçer Karaca: - "Nükleer santral (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin"

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Nükleer santral (Akkuyu Nükleer Güç Santrali) inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin." dedi.

Karaca, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) önünde düzenlenen basın açıklamasında, projenin, insan ve doğa sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu savundu.

İnşaatın durdurulması konusunda çağrı yapmak için çevre gönüllüleriyle bölgeye geldiklerini belirten Karaca, katılımcılara teşekkür etti.

Karaca, projede Türk vatandaşlarının istihdamına imkan verilmeyeceğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, santralde 7-8 bin kişi gibi afaki rakamlarda iş olanağı sağlanacağı iddia ediliyor. İnşaatta amele olarak çalışabilirsiniz ama yine yapılan sözleşme uyarınca bu nükleer santral tamamlanıp, reaktörler devreye girdiğinde o sözleşmeye göre burada sadece ve sadece Rus vatandaşları çalışacak. Bizim vatandaşlarımızdan bir birey dahi iş imkanına sahip olamayacak"

Projenin inşaatında yerli ürünlerin kullanılmayacağını ileri süren Karaca, "Anlaşmaya göre burada yapılan inşaata Türkiye'de üretilen bir tek çivi dahi çakılmayacak. Tamamı Rusya'dan gelecek. İnşaat bittikten sonra da bütün yedek parçalar, aletler Rusya'dan gelecek. Bunu, sözleşmeden biliyoruz." dedi.

Karaca, santral anlaşmasında eksikliklerin olduğunu savunarak, alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Projenin durdurulmasını istediklerini kaydeden Karaca, "Nükleer santral inşaatını yeniden gözden geçirin ve derhal durdurun. İnşaata ilişkin anlaşmayı da yol yakınken iptal edin." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan ile çeşitli derneklerin üyeleri katıldı.

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