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CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 14:02 | Son Güncelleme

"Sayıştayın denetimi sonucu ortaya çıkan 153 bin öğretmen açığı kısa zamanda ortadan kaldırılmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Sayıştayın denetimi sonucu ortaya çıkan 153 bin öğretmen açığının kısa zamanda kapatılması gerektiğini söyledi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, eğitim sistemine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Selçuk'un "eğitim yoğun bakımda" sözüne katıldıklarını anlatan Kaya, bunun sorumlusunun da 16 yıldır iktidarda bulunan AK Parti olduğunu öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan bu değerlendirmeleri duymanın sevindirici olduğunu belirten Kaya, "16 yıllık AK Parti iktidarında eğitim alanında yaşanan sorunları bakanın ağzından duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir." dedi.

Bakan Selçuk'un sözleşmeli öğretmenlerin çalışmaya devam edeceğini, ücretli öğretmenlerin ücretlerinin artırılacağını belirttiğini anımsatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bakan Beyin açıkladığı yeni bir şey yok. Sayıştayın yeni açıkladığı raporunda 155 bin öğretmen ihtiyacı olduğu, bu ihtiyacın giderilmemesi halinde sorunun çözülemeyeceği belirtildi. Sözleşmeli, ücretli, kadrolu öğretmen ayrımı olamaz. Toplumun ihtiyacı olan öğretmenler derhal atanmalıdır. Bizim tespitlerimize göre 180 bin acil ihtiyaç vardır ama Sayıştayın denetimi sonucu ortaya çıkan 153 bin öğretmen açığı kısa zamanda ortadan kaldırılmalıdır."

Ziya Selçuk'un 5 yaş grubu çocukların sorunlarının çözümü için koşulların yetersiz olduğunu da söylediğini ifade eden Yıldırım Kaya, eğitim sistemi 1 artı 8 artı 4 olmadığı müddetçe laik, demokratik ve bilimsel eğitimin hayata geçemeyeceğini savundu.

Türkiye'nin bilimsel eğitimden uzaklaştığını öne süren Kaya, "Eğer hastanın yoğun bakımdan çıkmasını istiyorsak acilen bu sistemin değişmesi lazım. Anaokuluna gitmeyen hiçbir öğrencimizin kalmaması lazım. Çocuklarımızı sübyan mekteplerine göndererek çağı yakalamamız mümkün değildir." diye konuştu.

Kaya, Selçuk'un okul yöneticilerine yönelik de açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, yaşanan soruna değinmesinden ötürü de Selçuk'a teşekkür etti.

CHP olarak uzun süredir bu sorunu dile getirdiklerinin altını çizen Kaya, şöyle konuştu:

"Ehliyetsiz, liyakatsız kişilerin yönetici kadrolarına atanmalarına yönelik 16 yıldır bağırıyoruz. Bu insanların yönetiminde eğitimin başarıya ulaşması mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde atamalar liyakata göre yapılacaksa bu olumludur. Bunun da takipçisi olacağız. Bakan beyden bir beklentimiz daha var; tarikatlarla, cemaatlerle ve vakıflarla yapılan tüm sözleşmeler iptal edilsin. Eğer liyakat aranacaksa, ehliyet aranacaksa ve hasta yoğun bakımdan çıkacaksa bunun bir an evvel yapılması gerekiyor. Sayın Bakan süslü laflarla bizim söylediklerimizi tekrar edecekse o koltukta oturmasının önemi yok."

- Öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilsin önerisi

Yıldırım Kaya, kadrolu öğretmenliğin hayata geçirilmesine destek vereceklerini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak 1 Kasım'da kanun teklifi vereceklerini de belirten Kaya, bu konuda AK Parti'nin desteğini beklediklerini ifade etti.

Kaya, her 24 Kasım tarihinde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini önerdiklerini de anlatarak, "Bu teklif sizin de vaadinizdi, bizim de. Bu konuda Mecliste destek vermeye hazırız. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gelin bu öğretmenlerimizin yüzünü güldürelim." dedi.

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