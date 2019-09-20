CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek." dedi.

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ciddi bir oy farkıyla kazanmalarına rağmen, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi nedeniyle sevinç yaşayamadıklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da daha sonra, 23 Haziran'da kazandıklarını vurgulayan Kaya, "Bu başarıda imzası olan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Suriye politikasının çöktüğünü ileri süren Kaya, şöyle devam etti:

"Bunu gördük ve 28 Eylül'de, İstanbul'da bir Suriye konferansı düzenliyoruz. Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek."