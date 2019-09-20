HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Yıldırım Kaya: - "Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek." dedi.

Kaya, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki yerel seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını ciddi bir oy farkıyla kazanmalarına rağmen, İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesi nedeniyle sevinç yaşayamadıklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını da daha sonra, 23 Haziran'da kazandıklarını vurgulayan Kaya, "Bu başarıda imzası olan tüm arkadaşları yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Suriye politikasının çöktüğünü ileri süren Kaya, şöyle devam etti:

"Bunu gördük ve 28 Eylül'de, İstanbul'da bir Suriye konferansı düzenliyoruz. Orta Doğu'da İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin birlikte olduğu, 'Orta Doğu iş birliği' kurulmasını öneriyoruz. Eğer Orta Doğu'da sorun çözülecekse Irak, İran, Suriye, Türkiye bir araya gelecek, oturacaklar birlikte çözülecek."

- "Seçim olacakmış gibi örgütümüzü hazırlayacağız"

Parti çalışmaları hakkında bilgi veren Kaya "Biz, yarın ölecekmiş gibi ibadet edeceğiz, hiç ölmeyecekmiş gibi çalışacağız. Yani, baskın bir seçim olacakmış gibi hem örgütümüzü hem kendimizi hazırlayacağız ama 5 yıl sonra yeni bir seçim olacakmış gibi de kendi programımızı hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Kaya, Adana'da bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarının ardından çıkan olaylara ilişkin de "Olayın kendisi Adana'daki huzuru bozmaya yönelik hamlelerdir. Devletin görevi, bu tür konularda tedbirini iyi almaktır. Halk, kendi sorununu kendisi çözmeye başlarsa, bunun sonunu getiremeyiz. Burada sağduyulu davranmak zorundayız. Göç edip buraya gelenler, kendi istekleriyle burada değil. İster Suriye'den gelsin, ister başka kentten." değerlendirmesinde bulundu.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!
Egemen Bağış büyükelçi oldu! Egemen Bağış büyükelçi oldu!
Anahtar Kelimeler:
adana YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.