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CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç: “Yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 21:52 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Elimizdeki veri akışına göre yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Ankara’da Mansur Yavaş’ın seçimi kazandığını belirterek, “Şu anda demokrasimiz adına Ankara’da bir tarih yazılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, “Elimizdeki veri akışına göre yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Ankara’da Mansur Yavaş’ın seçimi kazandığını belirterek, “Şu anda demokrasimiz adına Ankara’da bir tarih yazılıyor. Ankara’nın dış ilçeleri başta olmak üzere daha metropol ilçelerde açılmayan yüzde 40’a yakın sandık var. Genellikle bizim oylarımızın çok yoğun olduğu metropol ilçelerde elimizdeki veri akışına göre yüzde 5-6 puan farkla Ankara, Mansur Yavaş tarafından kazanılmıştır. Elimizdeki veriler çok açık ve net. Bunu yapmamızın nedeni seçimde yenilgi noktasında hazımsızlık yaşama durumunda olanların bu işi kabul etmeleridir” şeklinde konuştu.

“Demokrasinin namusu Ankara’da atıyor”
Koç, “Tüm işlemler bitene kadar sandıklardaki görevlilerimiz görevlerine inanmış şekilde devam edeceklerdir. Hiçbir sandık görevimiz, Mansur Yavaş gönüllüleri, demokrasinin namus noktası olan sandıkları asla terk etmesinler. Demokrasinin namusu Ankara’da atıyor. Kazananı da kutlayacağız, kaybedeni de kutlayacağız” dedi.

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