HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu: "Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün kendisiyle ilgili iddialarını yargıya taşıyacağını bildirdi.

Kuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Aygün ile 3 yıldır görüşmediğini, kendisine yönelik iddiaları medyadan öğrendiğini belirtti.

Aygün'ün, iddialarında ağabeyini de konu ettiğini ifade eden Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sinan Aygün, adımı bu işe karıştırma çabasına ağabeyimi de ilave ediyor. 'Genelkurmay istihbaratta çalışıyordu, FETÖ'den açığa alındı.' diyor. Öğretmen Albay olan ağabeyim değil kardeşim, 6 yıl önce emekli olmuş ve FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan, gurur duyduğum, vatansever biridir. Yani Sinan Aygün'ün bu beyanı da doğru değildir.

Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum. Ancak durum böyle olmakla birlikte Sinan Aygün'ün yaptığı gibi benim sürekli olarak bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini milletimizin sağduyusuna bırakıyorum."

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Dışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklamasıDışişleri'nden 'Cemal Kaşıkçı cinayeti' açıklaması
CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağızCHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Fenerbahçe'de flaş istifa!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
CHP'den TRT 1'deki 'CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?' altyazısına sert tepki!

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Türkiye'den 'Kaşıkçı' kararına tepki!

Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

CHP'den 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Soylu: Kadına şiddet genelgesi yayınlayacağız

Soylu duyurdu: Bu hafta yayımlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.