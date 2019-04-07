İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111" dedi.

CHP'li Muharrem Erkek, bugün saat 14.00 sıralarında İstanbul 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan sayıma ilişkin açıklama yaptı. Erkek, "Fark kapanmıyor, kapanması da mümkün değil. Yüksek Seçim Kurulunun verilerine göre şu an itibarıyla fark 17 bin 111. Bu artabilir, azalabilir. Ama sonucun değişmesi kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun kendini başkan olarak olarak ilan etmesinin kanuni bir hak olduğunu vurgulayan Erkek, "Lütfen herkes demokrat olsun, herkes kazananı tebrik etsin. Çünkü hiç merak edilmesin Sayın Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği gibi 16 milyon kazandı" diye konuştu.

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