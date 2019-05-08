CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonuçları etkilediğine dair somut bir delil, AK Parti’nin itirazlarında bile ortaya çıkmadı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonuçları etkilediğine dair somut bir delil, AK Parti’nin itirazlarında bile ortaya çıkmadı" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Sandık kurullarında görev yapan kişilerin o sandıktan çıkan sonuçları etkilediğine dair somut bir delil, AK Parti’nin itirazlarında bile ortaya çıkmadı" dedi.