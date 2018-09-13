MERSİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Dünya ekonomisi ve ülke ekonomisini doğru tahlil eden dostlar, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, il başkanlarımızla bütün Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Sarıbal, partisinin Mersin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de birtakım ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ekonomik durumu değerlendiren Sarıbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla bir ekonomik masa kurduklarını, masada 9 kişinin görev aldığını vurgulayarak, "Dünya ekonomisi ve ülke ekonomisini doğru tahlil eden dostlar, milletvekillerimiz, parti meclisi üyelerimiz, il başkanlarımızla bütün Türkiye'de çalışmalar yapıyoruz. Niyetimiz ve muradımız bu ekonomik kriz Mersin'e geldi mi? Mersin bu ekonomik krizden etkileniyor mu? Ticaret, ziraat odası, hal kabzımallara kadar her alana gitmeye çalıştık. Bu kriz size geldiyse etkileri nasıl geldi? Bu krizden el birliğiyle hangi yöntemle, yolla çıkarız? Bunun için geldik." diye konuştu.
Sarıbal, dün sabah saatlerinde Mersin'e geldiklerini hal, ziraat odası ve ticaretle uğraşan kişilerle buluştuklarını aktardı.
Mersin'in krizi bütün alanlarda yaşadığını iddia eden Sarıbal, "Tüketici marketlerde, çiftçi tarlasında, sanayici işyerinde, işçiler emek sınıfı tereddüt ve tedirginlik içerisindeler. 'Acaba ne zaman işimize son verecekler' korkusuyla yaşıyorlar. Tek çaremiz var. Birlikte olmak, omuz omuza vermek." dedi.
Sarıbal, yerel seçimlere ilişkin de "Mersin'i yeniden CHP'li belediyenin yönetmesi için çalışmaları sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
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