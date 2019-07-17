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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

"11. Kalkınma Planı, AKP'nin 17 yıldır tarımda yaşattığı olumsuzlukları kayıt altına aldığı, özeleştiri yaptığı ama buna da devam edeceğine dair bir tutum belgesidir. 11. Kalkınma Planı, çiftçiyi bitirme ve yok etme planıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "11. Kalkınma Planı, AKP'nin 17 yıldır tarımda yaşattığı olumsuzlukları kayıt altına aldığı, özeleştiri yaptığı ama buna da devam edeceğine dair bir tutum belgesidir. 11. Kalkınma Planı, çiftçiyi bitirme ve yok etme planıdır." dedi.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda eleştiriler dikkate alınmadan kabul edildiğini söyledi.

Planda tarım topraklarını korumaya dair somut tek bir ifadenin ve yaptırımın olmadığını savunan Sarıbal, "AKP'nin 17 yıldır çıkardığı kanunlara baktığınızda bütünüyle tarım topraklarını yok etmeye, başka amaçlara kullanmaya dair bir politika izlediler. Bu program da korunmayacağının açık bir mesajını vermektedir." ifadesini kullandı.

Sarıbal, 11. Kalkınma Planı'nda gıda egemenliği ve güvenliğine dair hiçbir şeyin olmadığını, sadece temennilerin bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 35 olan tarımsal istihdamın bugün yüzde 17-18'lere düştüğünü dile getiren Sarıbal, "Bu gidişle çok daha hızlı bir gerileme olacak. O yüzden tarımda istihdamın ne olacağına dair hiçbir belirti yok. 5 yıl sonra kaç kişi tarım yapacak? Nasıl olacak ve bu çalışanların bu alandaki sorumlulukları ne olacak onunla ilgili hiçbir kriter, veri, açıklama yok." diye konuştu.

- "Çiftçi batmış durumda"

Tarımın sürdürülebilmesi için çiftçinin ayakta kalması gerektiğini vurgulayan Sarıbal, şunları kaydetti:

"Çiftçinin üretim yapması ve borç düzenini sağlaması lazım. Çiftçi batmış durumda. 2002 yılında 2,8 milyon çiftçinin 530 milyon lira borcu vardı. Bugün ise 2,1 milyon sayısına düşen çiftçinin 118 milyar milyar lira borcu var. Çiftçinin borcu 222 kat artmış. Bu borçlar yapılandırılmazsa çitçinin gelecekte bu borcu ödeme ve tekrar üretimde kalma olanağı ve imkanı yoktur. Bu program o yüzden aynı zamanda tarımın ölüm fermanıdır. 11. Kalkınma Planı, AKP'nin 17 yıldır tarımda yaşattığı olumsuzlukları kayıt altına aldığı, özeleştiri yaptığı ama buna da devam edeceğine dair bir tutum belgesidir. 11. Kalkınma Planı, çiftçiyi bitirme ve yok etme planıdır."

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11. Kalkınma Planı çiftçi Orhan Sarıbal tarım

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