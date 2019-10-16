HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 13:45 | Son Güncelleme

"Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor. Nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlası açlık, yüzde 60'ından fazlası ise yoksulluk sınırında yaşıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor. Nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlası açlık, yüzde 60'ından fazlası ise yoksulluk sınırında yaşıyor." dedi.

Dünya Gıda Günü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenleyen Sarıbal, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra beslenme sorunlarının ortaya çıktığını, bu nedenle birçok devletin tarım ve gıdaya çok büyük önem vermeye başladığını belirtti.

Sarıbal, egemen güçlerin gıdayı bir tehdit aracı ve hakimiyet unsuru olarak gördükleri için insanlığın beslenme sorunu ile karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Gıda ve beslenme sorununun Türkiye'de de olduğunu ifade eden Sarıbal, "Ülkemizde 1 milyon insanımız yatağa aç giriyor. Nüfusumuzun yüzde 20'sinden fazlası açlık, yüzde 60'ından fazlası ise yoksulluk sınırında yaşıyor." diye konuştu.

Sarıbal, Türkiye'nin hemen her üründe ithalata başvurduğunu savunarak, bu politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Neoliberal düzenden vazgeçilerek yerli ürünleri önceleyen bir tarım modeline ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Sarıbal, "Çiftçimiz girdi maliyetinin yüksekliğinden üretim yapamıyor. Türkiye yeni bir tarım politikası geliştirmek zorunda. Çiftçinin üretime teşvik edilmesi için girdi maliyetleri düşürülmeli. Çiftçinin daha ucuza mazot alması sağlanmalı." dedi.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)Bakan Turhan: 'Engelsiz ulaşım' için tedbirlerimizi alıyoruz (2)
Bakan Turhan: "İnsanlık tarihinde kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin sanal ortama bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönem yok"Bakan Turhan: "İnsanlık tarihinde kişisel, kurumsal ve toplumsal belleğin sanal ortama bu kadar bağımlı olduğu başka bir dönem yok"
Anahtar Kelimeler:
CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal Dünya Gıda Günü

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Pentagon'dan Türkiye'ye silah satışıyla ilgili flaş karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
İYİ Parti'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Münasebetsiz bir cümle

İYİ Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İbrahim Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Kalın'dan BBC'ye Barış Pınarı Harekatı açıklaması

CHP'de Sivas il ve merkez teşkilatlarına kayyum atandı

O ilde CHP teşkilatlarına kayyum atandı

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

Erdoğan'dan eski HDP'li vekile suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.