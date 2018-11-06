CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: Hedefimiz AKP'yi 24 Haziran'ın gerisine düşürmek

CHP'nin görevdeki ve eski örgüt yöneticileri, milletvekilleri ve delegelerin katıldığı toplantılarda yerel seçimlere dönük öneriler masaya yatırılırken, önceki seçimlerle ilgili eleştiriler de birinci ağızdan genel merkez yönetimine iletildi. Bölge toplantıları tamamlandı.

Muhalefet partilerinin, yerel seçimlere de "istikrarlı eşitsizlik" ortamında gireceğini belirten Salıcı, partisinin hedefini "3-5 belediye daha kazanmak değil, AKP'yi 24 Haziran seçimlerinin gerisine düşürmek" olarak açıkladı.

AKP'nin, partisini "HDP ile ittifak yapacak" algısıyla hedefleştirmeye çalıştığına işaret eden Salıcı, şu görüşleri savundu:

"AKP seçmeni Ağrı'da HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı ittifak olmuyor ama CHP birçok büyükşehirde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana, Mersin'de HDP seçmeninin oyuna talip oluyor, bunun adı bölücülük oluyor.

"Bize hikaye anlatmasınlar. Onlar daha yokken CHP vardı, Türkiye'de siyasetin nasıl kurgulanması gerektiğini ve bunun da toplumsal tabanda nasıl karşılık bulacağını CHP ince ince düşünerek konuşarak tartışarak gösterecektir."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP sözcülerinin Doğu ve Güneydoğu'daki seçimden sonra da "kayyum atanabileceği" yönündeki sözlerini de eleştiren Salıcı, iktidar partisinin, kamunun bütün olanaklarının yanı sıra, medya üzerindeki bütün gücüne rağmen bölgede seçimi kaybetme endişesi yaşadığını savundu:

"Halkın seçtiği kişilerin, görevden alınması doğru değil. Milletvekilleri belediye başkanlığı için de bu böyle. Bundan en çok şikâyet eden şu andaki cumhurbaşkanıdır. Ama kendisinin şikâyetçi olduğu bir konuyu başkaları için yapmak haksızlığını da büyük bir hoyratlıkla göstermiştir.