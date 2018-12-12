HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2018 14:05 | Son Güncelleme

"Artan gıda fiyatlarını devlet zoru ile baskılama politikası son hız devam ediyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, artan gıda fiyatlarını "devlet zoru" ile baskılama politikasının devam ettiğini savundu.

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin en temel sorununun beslenme ve açlık olduğunu iddia etti.

İktidarın bir süredir fiyat istikrarı sağlamak istediğini, bunun son dönemde en açık örneğinin ise soğan depolarına yapılan baskınlar olduğunu belirten Sarıbal, kendilerinin soğanda stokçuluk değil depoculuğun var olduğunu söylemelerine karşın bu baskınların sürdüğünü dile getirdi.

Yapılan denetimlerin sonucunun kendilerini haklı çıkardığını dile getiren Sarıbal, şöyle konuştu:

"Yapılan denetimler sonucunda Ticaret Bakanı 'Türkiye'de stokçuluk yok, depoculuk var' dedi ve 'hastalıktan dolayı sorun yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı. Ama sonrasında da 'fiyatlar yükselirse gerekirse ithalat yaparız' dedi. Artan gıda fiyatlarını devlet zoru ile baskılama politikası son hız devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde şu an yaş meyve ve sebze depoları kontrol ediliyor. Adı üzerinde yaş sebze ve meyve. Bu ürünleri tutabileceğiniz süre bellidir. İsteseniz de uzun süre stoklayamazsınız. Ticaret Bakanı, Tarım Bakanı ve AKP Genel Başkanına tek şey söylüyoruz: şu tarımın üzerinden artık elinizi çekin. Siz konuştukça ürün pahalılaşıyor, siz konuştukça çiftçi batıyor, siz konuştukça ülke ekonomik krize daha fazla giriyor."

Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Azerbaycan ziyaretindeki "bizim tecrübelerimizden yararlanın" sözlerini eleştirdi.

"AKP hükümetlerinin 16 yılda Türk tarımını nasıl çökerttiğini mi örnek alacaklar" ifadelerini kullanan Sarıbal, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan herhalde kendi insanının gıda ihtiyacını dış ülkelere teslim ettiğini de anlatmıştır. Sayın Bakan bir programda 'biz danışman falan tutmuyoruz, bizim danışmanımız çiftçimizdir' diyor. 32 milyon dönüm tarım alanının tarımdan çıkarılmasını danışmanınız gördüğünüz çiftçi mi istedi? 2002 yılında 2 milyon 800 bin olan çiftçi sayısının 2 milyona düşmesi, 2002 yılında bir milyar lira civarında olan borcun 109 milyar lira olmasının sorumlusu çiftçi midir? Son birkaç aydır yaşanan ekonomik krizin temel sorumlusu çiftçi midir? Çiftçi mi faizlerin yüzde 36 olmasını istedi? Gübre ve mazot fiyatlarının artışını çiftçi mi size önerdi? Elbette değil. Siz hiç çiftçiyi dinlemediniz. Siz sadece ithalatçı lobileri, sarayı ve sarayın danışmanlarını dinlediniz."

Sarıbal, 2002 yılında 160 bin ton olan tütün üretiminin gelinen noktada 82 bin tona düştüğünü vurgulayarak, "Paketleme zorunluluğu getiren yasa sonrasında Adıyaman ve çevresindeki üreticiler şu an perişan. Gelecek sene bu oran da yarı yarıya düşecek." dedi.

Mercimek üretiminde de durumun son derece vahim olduğunu iddia eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"1970'li yıllarda mercimeği Kanada'ya ihraç ederken bugün Kanada en fazla mercimek üreten ülke. Şu an Hindistan'dan sonra en çok mercimek ithal eden ülke konumundayız. İthalatımızın büyük kısmını da Kanada'dan alıyoruz. Türkiye'de 2 milyon 700 bin dekar alanda 300-400 bin ton civarında mercimek üretimi yapıyor. Dışarıdan aldığımız mercimeği kendi insanımıza yedirirken kendi topraklarımızda yetişen kaliteli mercimeği ihraç ediyoruz. Aslında mercimek ihracatımız iyi noktada ama sorun şu; biz neden üretimin tamamını bu verimli topraklarda yapamıyoruz?

Üretimde gerileme yaşanan bir başka ürün ise susamdır. Türkiye'de son birkaç yılda susam üretiminde dikkati çekici düzeyde azalma söz konusudur. Üretim, ihtiyacın yarısını karşılayamayacak düzeydedir. Üretimdeki azalmayla beraber artan nüfusun talebi düşünüldüğünde susam ithalat miktarı ve döviz kaybı artacaktır. Bu durum dış ticaret açığının büyümesine sebep olacaktır."

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruzErdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz
Kılıçdaroğlu: 'En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır'Kılıçdaroğlu: 'En çok isyan etmesi gereken kurum sendikalardır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal depoculuk var stokçuluk TBMM

En Çok Okunan Haberler

İlk satışa tapu harcı istisnası

İlk satışa tapu harcı istisnası

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

İnternet fenomeni fena yakalandı! Telefonla arayıp...

Fatih Portakal'a büyük şok

Fatih Portakal'a büyük şok

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan, Emin Çölaşan'a sinirlendiği için mi masayı terk etti

Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a mesaj atınca...

Rıza Esendemir, Cansu Taşkın'a mesaj atınca...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı)

İlginizi Çekebilir

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

Belediye başkanı adayı açıklandı, parti karıştı! Toplu istifa depremi

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

HDP'den seçimde dengeleri değiştirecek çıkış!

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki harekata birkaç gün içinde başlıyoruz

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Devlet Bahçeli: Özenen varsa bunun bedelini ağır öder!

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Bahçeli için olay yorum: HDP oylarına şirin görünmeye çalışıyor

Tüm gözler orada: Türkiye açısından felaket doğuracak

Tüm gözler orada: Türkiye açısından felaket doğuracak

MHP, Denizli ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını geri çekti

MHP, Denizli ve Erzurum'da adaylarını geri çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.