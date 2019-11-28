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CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal: "Ülkede çiftçilik bitiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 11:52 | Son Güncelleme

"İktidarın diliyle bir şeyi söylemek gerekiyor 'domuz eti yemekten korktuğunuz kadar, kul hakkı yemekten korksaydınız bu ülke bu hale gelmezdi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Ülkede çiftçilik bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor." dedi.

Sarıbal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidar partisinin tarım politikalarını eleştirdi.

Türkiye'nin artık tarımda ithalatçı ülke konumunda bulunduğunu iddia eden Sarıbal, Türkiye'nin tarımsal üretimde gayri safi milli hasılada artık Fransa'nın ardından ikinci ülke konumunda olduğunu ifade etti.

Fransa'nın 2017 yılında 40 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli hasılasını 2018'de 45 milyar dolara çıkardığını aktaran Sarıbal, Türkiye'de ise 2017 yılında 51,8 milyar dolar olan tarımsal hasılanın bir yıl sonra 44,2 milyara düştüğünü dile getirdi.

Çiftçi başına tarımsal destek miktarının ise Avrupa'da ortalama 40 bin lira iken, Türkiye'de 2019'da 8 bin liraya gerilediğini aktaran Sarıbal, şunları kaydetti:

"2013'te ülke bütçesinden tarımsal desteklemeye ayrılan para 4,5 milyar dolarmış, yıllara göre değişmiş, en son 2019'da hepsi verilirse, 2 milyar 855 milyar dolara düşmüş. Hani kendini Avrupa ile kıyaslıyorsun ya Avrupa çiftçisini destekliyor.

Ne yazık ki ülkede çiftçilik bitiyor, tarım bitiyor. Çiftçi borçlu, üretimden vazgeçiyor, köyden kente göç var, gıda güvenliği ve egemenliği risk altında ama iktidar rakamlarla oynayıp toplumu oyalamaya devam ediyor. İktidarın diliyle bir şeyi söylemek gerekiyor 'domuz eti yemekten korktuğunuz kadar, kul hakkı yemekten korksaydınız bu ülke bu hale gelmezdi."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal çiftçi Orhan Sarıbal tarım politikaları

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