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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'dan "Cumhurbaşkanlığı bütçesi" eleştirisi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'dan "Cumhurbaşkanlığı bütçesi" eleştirisi:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

"Menkul malların büyük onarım gideri için 2017 ve 2018'de 3'er milyon, 2019'da 100, 2020'de ise 140 milyon lira ayrılmış. Bu nasıl bir menkuldür ki 3 milyondan 140 milyona artırılmış?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki "menkul malların büyük onarım gideri" kalemine, 2017 ve 2018 için 3'er milyon, 2019'da 100, 2020'de ise 140 milyon lira ayrıldığını belirterek, "Bu nasıl bir menkuldür ki 3 milyondan 140 milyona artırılmış?" dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2019'da 2 milyar 610, 2020'de 3 milyar 153 milyon lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki "menkul malların büyük onarım gideri" başlıklı kaleme 2017 ve 2018 için 3'er milyon lira ayrıldığını ifade eden Sarıbal, bu kalemin 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na göre 140 milyon lira olarak belirlendiğini dile getirdi. Sarıbal, "2017'de 3 milyon, 2018'de 3 milyon, 2019'da 100 milyon, 2020'de 140 milyon lira. Bu nasıl bir menkuldür ki 3 milyondan 140 milyona artırılmış? Bu kadar büyük bir para hangi malın, taşınırın tamiri için kullanılabilir?" diye sordu.

Bir kreşin ortalama maliyetinin 2,5 milyon lira olduğunu belirten Sarıbal, "240 milyona nereden baksanız 90 kreş, 30 bin kapasiteli bir stadyum yapılıyor. Üniversite, okul, ne varsa. Cumhurbaşkanlığına yoksulluğun, açlığın, işsizliğin, yatırımsızlığın olduğu bir ortamda soruyoruz; 3 milyon lirayı önce 100 daha sonra 140 milyon liraya çıkaran, bu büyük tamiri gerektiren menkuller nelerdir? Asgari ücret 2018'den 2019'a yüzde 26 artarken menkul malların büyük onarımı için yüzde 3 bin 200'lük artışı hangi vicdanla yapıyorsunuz? Bunun cevabını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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