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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2018 22:11 | Son Güncelleme

"Fındık fiyatının beklentilerin altında kalması önemli ölçüde bölge insanını olumsuz etkilemiştir" - "Fındık fiyatının 14 lira seviyelerinde açıklanması bu üreticiye yapılan en büyük ayıptır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte fındık üreticisi bunun cevabını en iyi şekilde verecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Fındık fiyatının beklentilerin altında kalması önemli ölçüde bölge insanını olumsuz etkilemiştir." dedi.

Torun, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Partisinin Ünye ilçe teşkilatını da ziyaret eden Torun, partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada Torun, vatandaşların ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini belirterek, "Her yerde gördüğümüz manzara şudur ki gerçekten vatandaşlarımızın mutfağında yangın var. Özellikle Ordu'da, fındık fiyatının beklentilerin altında kalması önemli ölçüde bölge insanını olumsuz etkilemiştir. Bir de yoğun işsizlik insanlarımızı derinlemesine etkilemiştir. Maalesef her sektörde ciddi anlamda sorun var." diye konuştu.

Torun, iktidarı fındık üreticilerini yok saymakla eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Kırsal bölgedeki üreticilerimiz, bu zamana kadarki seçimlerde özellikle AK Parti'yi desteklemesine rağmen, maalesef bunun karşılığını alamamıştır. Ağustos ayında açıklanması gereken fındık fiyatının şimdi açıklanması üretici ile alay edilmesi anlamına gelmektedir. Fındık fiyatının 14 lira seviyelerinde açıklanması da bu üreticiye yapılan en büyük ayıptır. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte fındık üreticisi bunun cevabını en iyi şekilde verecektir."

Torun, Ordu'nun Ünye ve Fatsa ilçelerinde yeni organize sanayi bölgeleri kurularak istihdam oluşturulması gerektiğini söyledi.

"Bununla ilgili birçok iş adamı, sanayici arazi için beklenti içinde iken biz yatırımları maalesef farklı yerlere kaydırıyoruz." ifadesini kullanan Seyit Torun, şunları kaydetti:

"Biz Ordu'da 'stadyum yapılmasın' demiyoruz. Varsa bir ihtiyaç yapılsın. Ama mevcut stadımız var. Buranın bir eksiği varsa iyileştirilebilir. Eğer biz elimizdeki kaynağı organize sanayi bölgesinin kamulaştırılması için harcasak belki buralarda 5-10 bin kişi çalışacak. Bunun üretim anlamında ülkeye çok ciddi katkısı olacak. Dolayısıyla bizim önceliğimiz organize sanayi bölgeleridir. Kimse stadyumu önceliğimiz olarak kabul edemez."

Torun, daha sonra Altınordu ilçesine geçerek esnaf ziyaretinde bulundu.

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CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Fındık fiyatı ordu

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