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CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun Zonguldak'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 16:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Önünüzde bir karar süreci var, bu karar sürecini iyi değerlendirin. 31 Mart'ta vereceğiniz kararla 1 Nisan'da ülkemin her yerinde kır çiçekleri açtırın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Önünüzde bir karar süreci var, bu karar sürecini iyi değerlendirin. 31 Mart'ta vereceğiniz kararla 1 Nisan'da ülkemin her yerinde kır çiçekleri açtırın." dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Torun, ziyaret ettiği pazarda kadınlara karanfil verdi, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'yı ziyaret eden Torun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki "Martın Sonu Bahar" mitingine katıldı.

Torun, burada yaptığı konuşmada, milletin vereceği kararla 31 Mart'ta ülkeye bahar geleceğini söyleyerek, "Biz bir arada bu ülkede yaşamaktan mutluyuz, hiç ayrıya gayrıya düşmeden, hiç sen ben demeden... Bizi bir şekilde ayrıştırmaya çalışıyorlar. Derin bir fay hattı oluşturmaya çalışıyorlar ama biz buna asla izin vermeyeceğiz. Biz çünkü tasada bir, sevinçte bir, kederde birlikte yaşayan insanlarız. Bugüne kadar birçok mücadelenin altından çıkmışız, geçmişte acı olaylar yaşamışız ve şimdi asla ayrışmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu ülkede birlikte mücadele edeceklerini, demokrasiyi birlikte kuracaklarını, hukuku birlikte inşa edeceklerini ve özgürce birlikte yaşayacaklarını aktaran Torun, olmayan sorunları varmış gibi göstererek içinde bulunulan sorunların unutturulmaya çalışıldığını savundu.

Ülkede varlık içerisinde yokluk yaşandığını öne süren Torun, "Önünüzde bir karar süreci var, bu karar sürecini iyi değerlendirin. 31 Mart'ta vereceğiniz kararla 1 Nisan'da ülkemin her yerinde kır çiçekleri açtırın inşallah. Martın sonu bahar olacak." şeklinde konuştu.

Mitingin ardından kortej yürüyüşü yapan Torun ve partililer, daha sonra CHP Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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