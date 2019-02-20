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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikasının hala netlik kazanmamış olması endişe verici"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikasının hala netlik kazanmamış olmasının endişe verici olduğunu söyledi.

Çeviköz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili Soçi'deki üçlü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çok, çok iyi geçti." açıklaması yaptığını anımsattı.

"Ben nesinin çok iyi geçtiğini anlayamıyorum." diyen Çeviköz, "Türkiye'nin İdlib'deki durumla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğinin üçlü zirve sonrasındaki bildiriyle uluslararası kamuoyunun gündemine getirildiğini" söyledi.

İdlib'de yaşanan bombalı saldırıları anımsatan Çeviköz, "İdlib'de, Türkiye'nin taahhüt ettiği terör unsurlarının ortadan kaldırılması durumu hala gerçekleşmedi." dedi.

Bu tür terör olayları devam ederse Suriye yönetiminin harekete geçebileceğini ifade eden Çeviköz, "Eğer İdlib'de yeniden terör dalgası ortaya çıkacak olursa, çok ciddi göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da çok vahim bir gelişme olur." diye konuştu.

Güvenli bölge tartışmalarının da henüz sonuca ulaşmadığını söyleyen Çeviköz, "Türkiye'nin Suriye ile ilgili politikasının hala netlik kazanmamış olmaması endişe verici." değerlendirmesini yaptı.

S-400'lerle ilgili ABD yetkililerinin yaptığı açıklamaları anımsatan, bunun gelecek dönemin en önemli gündem konusu olacağını belirten Çeviköz, "Türkiye, S-400'ler konusunda biraz daha duyarlı davranabilir." dedi.

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TBMM Ünal Çeviköz

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