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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

"Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, "Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dış politikadaki sıkışıklığın giderek keskinleştiğini, Türkiye'nin önünde çok önemli gündem maddelerinin bulunduğunu ifade etti.

ABD ile olan ilişkilerde belkide tarihin en kritik döneminden geçildiğini belirten Çeviköz, S-400'leri alacak olan ülke Türkiye'nin olduğunu ancak tartışmaların ABD ile Rusya arasında sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin bu konuda öznel durumunu yitirdiğini öne süren Çeviköz, son olarak Alman hükümet sözcüsünün bu meselenin Türkiye ile NATO arasında bir konu olduğunu söylediğini aktardı.

Çevikgöz, "Türkiye, S-400 satın alma kararını NATO boyutuyla görmesi gerektiğini anlarsa bu ikilemden çıkmak daha kolay olacaktır. Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD ile kurulmasını önerdiği askeri komisyonun NATO ile Türkiye arasında kurulması daha uygun olacaktır. Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz." diye konuştu.

Suriye'de önemli gelişmelerin yaşandığına işaret eden Çeviköz, basında "MİT Başkanı'nın Suriye devlet Başkanı Esed ile görüştüğüne" ilişkin haberlerin yer aldığını anımsattı.

Çeviköz, "Türkiye'nin dış politikasını Dışişleri Bakanlığı yürütür. En kısa zamanda Dışişleri Bakanı'nın Suriye yönetimiyle görüşmesini ve bu görüşmenin ileride Türkiye ile Suriye ilişkilerinin yüksek düzeyde sağlanmasına zemin oluşturmasını öneriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Çeviköz, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diploması ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını belirtti. Çeviköz, "Türkiye aleyhine olan mevcut durumun değişmesi için Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir." dedi.

Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili olarak Reform Eylem Grubunun gündeminde bulunan konularla ilgili adımları atması gerektiğini ifade eden Çeviköz, yeni seçilecek Avrupa Parlamentosunun öncelikli konularından birisinin de Türkiye olması gerektiğini söyledi.

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