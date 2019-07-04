HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2019 14:56 | Son Güncelleme

"S-400 konusunda iktidar partisi kamuoyuna şeffaf davranmamaktadır. Osaka zirvesinden Türkiye'ye yansıyan çıkarsamalar konusunda endişeliyiz" - "Türkiye, İdlib'de yaşanacakları en az hasarla atlatabilmek için Suriye'de rejim değişikliğine ve Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle mücadeleye odaklanan siyasetini gözden geçirmeli, Suriye'de akan kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba göstermelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, iktidarın S-400 konusunda kamuoyuna şeffaf davranmadığını öne sürerek, "Osaka zirvesinden Türkiye'ye yansıyan çıkarsamalar konusunda endişeliyiz." dedi.

Mecliste, dış politikadaki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, G-20 Zirvesi kapsamında Osaka'da Türkiye ve ABD'nin devlet başkanları arasındaki görüşmenin Türkiye'de olumlu bir hava estirdiğini, ancak Washington yönetiminin, Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler üzerinden yaptırım uygulamayı planlamaya devam ettiğini söyledi.

Çeviköz, "S-400 konusunda iktidar partisi kamuoyuna şeffaf davranmamaktadır. Osaka zirvesinden Türkiye'ye yansıyan çıkarsamalar konusunda endişeliyiz." diye konuştu.

AK Parti'nin, Suriye, Irak ve Sudan'da örnekleri görülen ve taraf tutan dış politikasının Libya'daki vatandaşların tutuklanmasına ve can güvenliklerinin tehlikeye düşmesine, Türk şirketlerin Libya'dan dışlanmasına, Türkiye'nin uluslararası itibarını kaybetmesine yol açtığını öne süren Çeviköz, Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi tehdit etme cüreti gösterdiğini ve Hafter'in yanındaki ülkelerin Türkiye karşıtı pozisyonlarının pekiştiğini belirtti.

CHP'li Çeviköz, "Türkiye'nin Libya'daki saflaşmada radikal dinci unsurları destekleyen bir pozisyonda kalması ülkemizin güvenliği için son derece olumsuz bir tabloyu ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin, Libya konusunda BM kararlarına uygun bir politika izlemesi gerektiğini ifade eden Çeviköz, "Müslüman Kardeşler çizgisinin Türk dış politikasını esir almasının artık önüne geçilmeli, dış politikada din ve mezhebe dayalı yönelimler terk edilmelidir." diye konuştu.

Çeviköz, Rusya ve Suriye kuvvetlerinin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığına da dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgedeki gözetleme noktalarının hedef haline geldiğini belirtti. İktidarın İdlib konusunda acil adım atmasını isteyen Çeviköz, buradan Türkiye'ye yönelebilecek tehditleri bertaraf edecek bir siyaset izlemenin şart olduğunu kaydetti.

Ünal Çeviköz, "Türkiye, İdlib'de yaşanacakları en az hasarla atlatabilmek için Suriye'de rejim değişikliğine ve Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle mücadeleye odaklanan siyasetini gözden geçirmeli, Suriye'de akan kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklamasıMeclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması
BM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısıBM’den Suudi Arabistan’ın G20 ev sahipliğini engelleme çağrısı
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal İdlib Libya S400

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Son dakika! AK Parti'den 'kabine revizyonu' ve 'sistem tartışması' ile ilgili açıklama

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' açıklaması

İYİ Parti'den TRT hakkında 'Osman Öcalan' ile ilgili suç duyurusu

İYİ Parti'den TRT hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.