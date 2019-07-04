CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz:

AK Parti'nin, Suriye, Irak ve Sudan'da örnekleri görülen ve taraf tutan dış politikasının Libya'daki vatandaşların tutuklanmasına ve can güvenliklerinin tehlikeye düşmesine, Türk şirketlerin Libya'dan dışlanmasına, Türkiye'nin uluslararası itibarını kaybetmesine yol açtığını öne süren Çeviköz, Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi tehdit etme cüreti gösterdiğini ve Hafter'in yanındaki ülkelerin Türkiye karşıtı pozisyonlarının pekiştiğini belirtti.

Mecliste, dış politikadaki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, G-20 Zirvesi kapsamında Osaka'da Türkiye ve ABD'nin devlet başkanları arasındaki görüşmenin Türkiye'de olumlu bir hava estirdiğini, ancak Washington yönetiminin, Türkiye'nin almayı planladığı S-400'ler üzerinden yaptırım uygulamayı planlamaya devam ettiğini söyledi.

CHP'li Çeviköz, "Türkiye'nin Libya'daki saflaşmada radikal dinci unsurları destekleyen bir pozisyonda kalması ülkemizin güvenliği için son derece olumsuz bir tabloyu ortaya koymaktadır." dedi.

Türkiye'nin, Libya konusunda BM kararlarına uygun bir politika izlemesi gerektiğini ifade eden Çeviköz, "Müslüman Kardeşler çizgisinin Türk dış politikasını esir almasının artık önüne geçilmeli, dış politikada din ve mezhebe dayalı yönelimler terk edilmelidir." diye konuştu.

Çeviköz, Rusya ve Suriye kuvvetlerinin İdlib'e yönelik saldırılarının arttığına da dikkati çekerek, Türkiye'nin bölgedeki gözetleme noktalarının hedef haline geldiğini belirtti. İktidarın İdlib konusunda acil adım atmasını isteyen Çeviköz, buradan Türkiye'ye yönelebilecek tehditleri bertaraf edecek bir siyaset izlemenin şart olduğunu kaydetti.

Ünal Çeviköz, "Türkiye, İdlib'de yaşanacakları en az hasarla atlatabilmek için Suriye'de rejim değişikliğine ve Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerle mücadeleye odaklanan siyasetini gözden geçirmeli, Suriye'de akan kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması için çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

