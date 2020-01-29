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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Trump'un sözde barış planına tepki:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den Trump'un sözde barış planına tepki:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2020 17:15 | Son Güncelleme

"Uluslararası hukuka aykırı ve bölgemizdeki tansiyonu daha da yükseltecek bu planı reddediyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "Uluslararası hukuka aykırı ve bölgemizdeki tansiyonu daha da yükseltecek bu planı reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladığı planın daha çok iç politika düşünülerek tasarlanmış, bölgede yeni gerginliklere yol açabilecek tehlikeli bir girişim olduğunu belirtti.

Her iki liderin de ülkelerinde yaklaşan seçimler öncesinde kamuoylarının dikkatini, haklarındaki yargı sürecinden uzaklaştırabilmek için Orta Doğu'yu ateşe attığına işaret eden Çeviköz, şunları kaydetti:

"Söz konusu plan, Filistin toprakları üzerindeki İsrail işgalini derinleştirerek Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etmeyi hedeflemekte, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak Kudüs'ün tamamını İsrail'in başkenti olarak tanımakta, Filistinli mültecilerin geri dönüş haklarını ellerinden almakta ve bağımsız bir Filistin Devleti'ni kabul eder gözükürken, aslında bu hususu şartlara bağlayarak ve zamana yayarak bağımsız Filistin Devleti'nin geleceğini ipotek altına almaktadır. Uluslararası hukuka aykırı ve bölgemizdeki tansiyonu daha da yükseltecek bu planı reddediyoruz. CHP olarak, İsrail-Filistin sorununun, iki devletli çözüm temelinde, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olacak şekilde çözülmesini başından bu yana savunuyoruz."

Çeviköz, İsrail'i 242 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, konuya ilişkin BM kararlarına uymaya ve 1967 savaşında işgal ettiği topraklardan çekilmeye çağırarak, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlere de son verilmesini istedi.

- "CHP, Filistin halkının yanındadır"

"Kudüs'ü 'kırmızı çizgi' ilan eden AKP iktidarının timsah gözyaşları konusunda halkımızı uyarmak isteriz." ifadelerini kullanan Çeviköz, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı, Trump'ın Orta Doğu barış planını iç siyasete malzeme yaparak buradan oy devşirmeye çalışmaktan başka bir politika izlememektedir. CHP, Filistin halkının yanındadır. Bugüne kadar, İsrail-Filistin sorununa BM kararları çerçevesinde ve iki devlet esasına göre kalıcı bir çözüm bulunması için bütün ilgili taraflarla sonuç alıcı girişimler içinde olunmasını benimsedik. Bu tutumumuzu bundan sonra da devam ettireceğiz."

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