HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 19:20 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Öztrak, ’’Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır.’’ dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu. Öztrak yaptığı açıklamada, İstanbul’da polislerin evleri gezdiğini ve vatandaşlara oy verip vermediğini sorduğunu kaydederek, ’’Polisler evleri geziyor. Seçim daha sonuçlanmamış, birçok yerde sayım yapılıyor. Bu Türkiye’ye yakışmayan bir görüntüdür.’’ ifadelerini kullandı.

’’Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır’’
Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanarak 1 Nisan’dan itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu vurgulayan Öztrak, ’’Buradan seçimleri iptal ettirmeye dönük bir organize suç çıkarmaya çalışacaklar. Kazandığımız seçimleri çaldırmayız. İmamoğlu 1 Nisan’da seçimi kazanmıştır. Ekrem İmamoğlu bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bunu hazmedeceksiniz.’’ şeklinde konuştu.

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Erdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorumErdoğan: Bolivya'nın Filistin davasına verdiği desteğe teşekkür ediyorum
Erdoğan'dan önemli açıklamalar!Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni seçim açıklaması

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Mansur Yavaş'tan personeline ilk mesaj!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

Dev banka 1600 kişiyi işten çıkaracak

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bolivya Devlet Başkanı Morales ortak açıklama yaptı

Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.