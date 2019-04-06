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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: "Ülkemizde seçim ve itiraz sürecinin güvencesi YSK’dır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 15:30 | Son Güncelleme

Parti Genel Merkezinde basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizde seçim ve itiraz sürecinin güvencesi Yüksek Seçim Kuruludur" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Parti Genel Merkezinde basın açıklaması düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkemizde seçim ve itiraz sürecinin güvencesi Yüksek Seçim Kuruludur" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 31 Mart seçimlerinin sadece kampanya sürecinde yaşananlarla değil, seçimler bittikten sonra itiraz sürecinde yaşanan gelişmelerle de Türkiye’de en fazla konuşulan seçimlerden birisi haline geldiğini kaydeden Öztrak, "Ülkemizde seçim ve itiraz sürecinin güvencesi Yüksek Seçim Kuruludur. YSK’ya itiraz elbette haktır. Biz sayımdan değil, sayımın kötü niyetle ve hukuksuz bir şekilde talep edilmesinden ve YSK’nın bu hukuksuzluğa yol vermesinden rahatsızız" ifadelerini kullandı.
"Oy namustur, dokundurtmayacağız" diyen Öztrak, saat 12.30 itibariyle İstanbul’a dair gelen verileri paylaşarak, "Elimizdeki verilere göre İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 15 bin 209’unda yeniden sayım işlemi bitmiştir. YSK’nın son verilerine göre ise Binali Yıldırım’ın aldığı oy 4 milyon 153 bin 582’dir. Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oy ise 4 milyon 171 bin 501’dir. Ekrem İmamoğlu 17 bin 919 oy farkıyla öndedir. Kalan sandık sayısı da mevcut sayım da sistemde bir hata olmadığını ve normal koşullarda bu farkın kapanamayacağını göstermektedir" şeklinde konuştu.
Milli iradenin keyfi olarak mahkemeye götürülemeyeceğini söyleyen Öztrak, egemenliğin YSK’ya değil, kayıtsız şartsız millete ait olduğunun altını çizdi.

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