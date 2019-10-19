HABER

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 23:12 | Son Güncelleme

Faik Öztrak: - "Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılan aile ve komşuların bağları hala çok sıcaktır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılan aile ve komşuların bağları hala çok sıcaktır." dedi.

Öztrak, Akdeniz Balkan Türkleri Federasyonu, Adana Büyükşehir Belediyesi ve CHP Akdeniz Masası tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen, "Balkan Masası Akdeniz'de" etkinliğine katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Öztrak, Balkanlar'ın tarihi, coğrafi, kültürel ve insani boyutlarıyla Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Balkanlar'ın, ulusu şekillendiren tarihi süreç ve bölgeden gelen göçler nedeniyle özel bir konumda bulunduğunu belirten Öztrak, "Ülkemizde, kökleri Osmanlı'dan önceye dayanan Osmanlı fetih dönemlerinde ataları Balkanlar'a yerleşen ancak daha sonra tarihin gördüğü en büyük mezalimleri yaşayıp Anadolu'ya geri dönemeye zorlanan çok sayıda yurttaşımız yaşamaktadır." diye konuştu.

Öztrak, parti olarak Balkan Masası kurduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün yurttaşlarımızın üçte birinden fazlası Balkanlar'dan gelmiştir. Biz de Balkan Masası'nı kurarken bazı önemli hususları dikkate aldık. Vatan toprağı kaybetmenin acısının ne olduğunu bilen insanlarımız var. Bugün Avrupa'da, Balkanlar'da yaşayan Türk-Müslüman akraba topluluklarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Son 200 yıldır süregelen göçler nedeniyle birbirinden ayrılan aile ve komşuların bağları hala çok sıcaktır."

- "Memleket hasreti nesilden nesile aktarılmaktadır"

Balkanlar'daki Türklerin yaşadığı sıkıntılardan aktaran Öztrak, şunları söyledi:

"Memleket hasreti nesilden nesile aktarılmakta ve artarak devam etmektedir. Balkanlar'dan göç eden sivil toplum kuruluşları, göç ettikleri kuruluşlarla güçlü ve etkili iş birliklerine sahiptirler. Bu ilişkilerden hem Balkanlar'da hem de ülkemizde önemli kültürel, sosyal ve siyasi yansımalar olmaktadır. Bu ilişkiler Avrupa Birliği üyelik bağlamında geleceğe dönük büyük bir potansiyelde teşkil etmektedir."

Öztrak, yurt içindeki istişare toplantılarının tamamladıktan sonra yurt dışındaki vatandaşları da ziyaret edeceklerini dile getirdi.

PARTNERRihanna kendi reklamını yaptıRihanna kendi reklamını yaptı
Liderleri bir araya getiren nikah!Liderleri bir araya getiren nikah!
İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)
Anahtar Kelimeler:
adana CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

En Çok Okunan Haberler

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Liderleri bir araya getiren nikah!

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.