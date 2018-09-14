CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "3. havalimanındaki işçilere yapılan müdahale, Türkiye'deki tüm işçilere yapılmış bir müdahaledir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yapığı yazılı açıklamada, inşaatı başladığı andan itibaren "emek sömürüsü, iş cinayetleri ve kötü çalışma koşulları" ile anılan 3. havalimanında iş bırakan işçilere, jandarmanın biber gazı ve tazyikli su ile müdahale ettiğini belirtti.

Yeni havalimanı inşaatının, iş cinayetlerinin merkezi haline geldiğini ileri süren Ağbaba, şu görüşleri savundu:

"3. havalimanındaki işçilere yapılan müdahale, Türkiye'deki tüm işçilere yapılmış bir müdahaledir. İşçilerin bugün iş bırakma sebebi dün işçi servisinin kazası sonrası 2 işçinin hayatını kaybedip 20 işçinin yaralanması. İşçiler her gün en az 2 işçinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Yaralanan işçilerin sayısının bilinmediği belirtiliyor. Bakanlık bile en az 30 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamak zorunda kaldı. Tüm Türkiye biliyor ki bu rakam gerçeğin çok altında. İş cinayetlerinin önüne geçilmesi için ortada çalışma yapan kurum da yok. Karşımızda emekten, emekçiden değil, ranttan ve yandaştan yana bir hükümet var."

Ağbaba, İstanbul İl Örgütü ve İstanbul Emek Bürolarının işçilerle sürekli etkileşim içerisinde olduğunu, 3. havalimanı ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurguladı.

