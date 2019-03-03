CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye'de kayıtlı olarak çalışan 13 milyondan fazla işçinin yaklaşık 5,4 milyonunun asgari ücretle geçimini sağladığını belirterek, "Aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 7 milyondan fazla kişi açlık sınırının katbekat altında yaşamaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, dört kişilik bir ailenin asgari mutfak harcamasının 2 bin 338 lira 5 kuruşa yükseldiğini belirtti.

Çalışan bir işçinin işe gidiş geliş ulaşım masrafı, faturalar ve çocuğu için yapması gereken asgari harcamanın 544 lirayı bulduğunu ifade eden Ağbaba, ocak ve şubatta asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması için yaptığı asgari harcama oranının yeni asgari ücretten ortalama en az 318 lira fazla olduğunu savundu. Ağbaba, şunları kaydetti:

"Yeni asgari ücretin belirlenmesinden iki ay sonra yani ocak ve şubat ayı, asgari ücret ile geçinen aileler için hiçbir şeyin iyiye gitmediğini ortaya koydu. 2019 yılının ilk iki ayı olan ocak ve şubat aylarında gıda artışları hızla artmaya devam etti. İktidar, gıdada yaşanan artışları önlemek amacıyla önce marketlere baskın yaparak engellemeye çalıştı. Ardından özellikle sebze oranlarında yaşanan artışı önlemek amacıyla adeta kendi esnafı ile rekabete girerek tanzim satış çadırlarını devreye soksa da hiçbir şekilde mutfak harcamalarındaki yangını söndüremedi."