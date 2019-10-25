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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2019 13:40 | Son Güncelleme

"Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hükümetin Suriye politikasını eleştiren Ağbaba, 2011'den bu yana Suriye konusunun, Suriye yönetimiyle görüşmeyle çözüleceğini söylediklerini ifade etti.

Ağbaba, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu da anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu mektup 9 gün boyunca gizlendi. Mektup Türkiye'ye geliyor, Türkiye bunu devlet arşivine sokuyor ama 9 gün boyunca gizleniyor. Nasıl ortaya çıktı? Amerika basına sızdırınca bu mektup ortaya çıktı. Bu, bir ülkeye böyle bir mektupla muhatap olması herkes açısından utanç vericidir. Bu mektup kabul edilemez. AKP sözcüsü, 'biz bu mektubu aldık, çöpe attık' dedi. Dün Erdoğan çıktı, 'mektubu 13 Kasım'da Amerika'ya götüreceğim' dedi. Bu mektubun kabul edilmesi bile bir züldür, utançtır. Bu mektuptaki içerik, kavgada söylenmez. Bu mektubu Kemal Kılıçdaroğlu yazmış olsaydı 2 milyon dava açardı."

Türkiye'nin ekonomik olarak kötü durumda olduğunu ileri süren Ağbaba, "Türkiye'nin ekonomisi çökmektedir. Suriye meselesiyle bu işi unutturmaya çalışıyorlar ama Türkiye ekonomisi maalesef zor durumdadır. Türkiye ekonomisi, işsizlik rakamlarına, kapanan fabrikalara baktığınız zaman maalesef çok kötü durumdadır." diye konuştu.

Veli Ağbaba, işsizliğin ilerleyen günlerde daha da artacağını savunarak, bütçe açığının yeni vergilerle kontrol altına alınmaya çalışıldığını iddia etti.

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