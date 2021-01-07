CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Kırşehir'de konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Genel Başkanımızın önderliğinde bu ülkede ahlakı, demokrasiyi, liyakati savunan herkesle birlikte bu ittifakı (Millet İttifakı) genişleterek büyüteceğiz." dedi.

Ağbaba, partisinin Kırşehir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in, Türkiye'nin kültürüne büyük katkı yapmış önemli bir il olduğunu belirterek emek, alın teri, esnaf, Ahi Evran Veli ve Neşet Ertaş deyince bu kentin akla geldiğini söyledi.

Gündemdeki bazı konulara değinen Ağbaba, ülkenin ekonomik bir buhran geçirdiğini ileri sürerek ekranlarda farklı, sokakta farklı bir Türkiye'nin olduğunu ifade etti. Salgın süreciyle yeni sorunların ortaya çıktığını, bunun başında esnafın yaşadığı sıkıntıların geldiğini anlatan Ağbaba, "Aylardan beri Genel Başkanımız hem grup toplantılarında hem de her bulunduğu ortamda esnafla ilgili meseleleri gündeme getirmeye çalışıyor. Milletvekillerimizle Türkiye'de esnafımızı gezdik. Maalesef duydular ama az duydular. Yaklaşık 432 bin esnafa 1000 lira, bir de kira yardımı verecekler. Günlük 33 liraya denk geliyor. Esnaf aylık 1000 lira ile ne yapsın?" diye konuştu.