CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Biz postmodern darbeye de postallı darbeye de sivil darbeye de karşıyız. Darbeler bir ülkeye demokrasi ve özgürlük getirmez." dedi.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Suriyeli öğrencilerin taşımalı eğitim gördüğü 47 okul müdürünü baskı altına aldığını, taşımalı eğitimden yararlanmayan Suriyeli öğrencilerin taşınmış gibi gösterilmesini istediğini öne sürdü.

Bu konuda hiçbir Suriyeli öğrenciyi taşımayan firmaya ihale gereği 2 milyon liralık ödeme yapıldığının iddia edildiğini belirten Kaya, "İddialar arasında Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin olayı kapattıkları yer almaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması için TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdik. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yolsuzluklara karşı duyarlılığını biliyor, olayın kapatılmasına izin vermeyeceğine, siyasi baskılara boyun eğemeyeceğine inanmak istiyoruz. Suriyeli çocukların eğitiminden sorumlu olanlar, eğitim vermedikleri gibi yolsuzlukları da onlar üzerinden yapıyorlar. Suriyeli öğrencilerin hayali taşınması vurgununun takipçisi olacağız." diye konuştu.