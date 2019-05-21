İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Hasan Tahsin sıktığı ilk kurşun ile Milli Mücadele'yi ateşledi." dedi.

Kaya, İzmir'in işgalinde Yunan askerlerine ilk kurşunu atan gazeteci Hasan Tahsin'in şehit edilişinin 100. yılında Konak'taki anıtına çelenk bıraktı.

Gazetecilere kimsenin, "Siyaset yapıyorsunuz." deme hakkına sahip olmadığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Hasan Tahsin sıktığı ilk kurşunla Milli Mücadele'yi ateşledi. Türkiye karanlık bir sürece girdiğinde ilk kurşunu kalemleriyle gazeteciler atıyor. Gazeteci, eğer yurdu işgal edilmişse ve ülkesi teslim alınmaya çalışılıyorsa önce kalemiyle ve sözüyle konuşur. Eğer sözün bittiği yerse kalemiyle yazamadığı bir noktaya gelmişse ve düşman çok açık bir şekilde kutsal toprakları işgale kalkışmışsa o zaman tıpkı gazeteci Hasan Tahsin'in yaptığı ölümü göze alıp ilk kurşunu atar."

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Hasan Tahsin gibi yürekli insanların hiçbir zaman işgale boyun eğmediğini dile getirdi.

Anma programına bazı CHP'li belediye başkanları da katıldı.

