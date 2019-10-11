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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

"Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." dedi.

Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli sivil toplum örgütleri arasında imzalanan protokollere ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Kaya, sözlerine Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Mahkemelerin, Milli Eğitim Bakanlığı ile cemaat ve tarikatların uzantısı olan vakıf ve dernekler arasında imzalanan protokolleri iptal ettiğini belirten Kaya, "Ancak bakanlık mahkeme kararına karşı yönetmelik değişikliği yaparak yasaların arkasından dolanıyor." görüşünü savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladığını, Eğitim-Sen'in ise bu protokollere karşı dava açtığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Dava sürecinde yargı kararıyla imzalanan protokollerin yürütülmesi durduruldu. MEB'in, üst mahkemelere yaptığı itiraz da yerinde bulunmadı. Ancak bakanlık bu kararlara rağmen, cemaat ve tarikatların uzantısı olan dernek ve vakıflarla yaptığı iş birliğini sürdürmek ve mahkemenin kapattığı yolu açmak için birkaç sözcük ekleyerek yeni bir yönetmelik yayımladı. Yeni yönetmelikle vakıf ve dernekler, bakanlık ile protokol yapmaya gerek duymadan okullarda 'sosyal etkinlikler' adı altında çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor."

- "Geçmişte yaşananlardan ders alınmadı"

Kaya, FETÖ'nün hain darbe girişimine işaret ederek geçmişte yaşanan olaylardan ders alınmadığını savundu.

Eğitim ve öğretimin son düzenlemeyle başka cemaat ve tarikatlara teslim edildiğini iddia eden Kaya, "Bakanlık, 66 bin okula gönderdiği yazıda TÜGVA ile çalışmaların hassasiyetle gerçekleştirilmesini istedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile yeğeni Üsame Erdoğan'ın TÜGVA yöneticileri arasında olduğunu ifade eden Kaya, "Türkiye genelinde 58 vakıfları var. 81 ildeki temsilcilerinin tamamı erkeklerden oluşuyor. Kız öğrenci yurdu var mı? Baktık, bulamadık. Karma yurdu var mı? Bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Anayasaya göre yeni nesiller yetiştirme görevinin Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gerçekleşeceğini anımsatan Kaya, şöyle devam etti:

"Nesiller yetiştirme görevi tarikat ve cemaatlere devredilemez. Ya bakanlığı kapatıp tarikat ve cemaatler üzerinden bu işi yapacaksınız ya da bu görevi siz vereceksiniz. Eğitim alanında faaliyet gösteren STK'lerin görevleri arasında yeni nesiller yetiştirmek yoktur. Bu görev, bakanlığa ait bir görevdir. TÜGVA, bakanlığın görevini yürütmeye başlamıştır. Yaz aylarında aktiviteler yapıyor. Tarikatların, bu ülke insanına yaşattıklarını asla unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişimi, devletin tüm kademelerine sızan bu teröristler tarafından yapılmıştır."

Kaya, daha sonra bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına ilişkin sorusuna, "ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ayar vermeye ne hakkı ne de haddi vardır. Bugün bize düşen görev Türkiye'nin bağımsızlığını korumaktır. Bunun koşulu da Irak, Suriye ve İran'ın birlikte hareket etmesidir." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya TÜGVA ve Ensar Milli Eğitim Bakanlığı

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