CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatlaların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." dedi. Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı ile çeşitli sivil toplum örgütleri arasında imzalanan protokollere ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Kaya, sözlerine Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Mahkemelerin, Milli Eğitim Bakanlığı ile cemaat ve tarikatların uzantısı olan vakıf ve dernekler arasında imzalanan protokolleri iptal ettiğini belirten Kaya, "Ancak bakanlık mahkeme kararına karşı yönetmelik değişikliği yaparak yasaların arkasından dolanıyor." görüşünü savundu. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladığını, Eğitim-Sen'in ise bu protokollere karşı dava açtığını anlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Dava sürecinde yargı kararıyla imzalanan protokollerin yürütülmesi durduruldu. MEB'in, üst mahkemelere yaptığı itiraz da yerinde bulunmadı. Ancak bakanlık bu kararlara rağmen, cemaat ve tarikatların uzantısı olan dernek ve vakıflarla yaptığı iş birliğini sürdürmek ve mahkemenin kapattığı yolu açmak için birkaç sözcük ekleyerek yeni bir yönetmelik yayımladı. Yeni yönetmelikle vakıf ve dernekler, bakanlık ile protokol yapmaya gerek duymadan okullarda 'sosyal etkinlikler' adı altında çeşitli faaliyetlerde bulunabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle, vakıf ve dernek kurarak örgütlenen cemaat ve tarikatların sivil toplum kuruluşu adı altında okullarda daha rahat hareket etmesini sağlıyor." - "Geçmişte yaşananlardan ders alınmadı" Kaya, FETÖ'nün hain darbe girişimine işaret ederek geçmişte yaşanan olaylardan ders alınmadığını savundu. Eğitim ve öğretimin son düzenlemeyle başka cemaat ve tarikatlara teslim edildiğini iddia eden Kaya, "Bakanlık, 66 bin okula gönderdiği yazıda TÜGVA ile çalışmaların hassasiyetle gerçekleştirilmesini istedi." dedi.