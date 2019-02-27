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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Zonguldak'ta partisinin seçim bürosu açılışını gerçekleştirdi.

Emre, partisinin seçim bürosu açılışı için geldiği kentte, CHP Zonguldak Belediye Başkan adayı Şenol Şanal ve partililerle Gazipaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Gazipaşa Caddesi'nde seçim bürosunun açılış töreninde konuşan Emre, partisinin ve İYİ Parti'nin il başkanlarına fedakarca ittifak yaptıkları için teşekkür ettiğini söyledi.

Türkiye'nin iki zihniyetle karşı karşıya olduğunu öne süren Emre, "Birincisi kendisine oy vermeyenlere illet ve zillet diyen, kendi seçmenine ve kendi insanına bunu reva gören bir zihniyet. Diğeri de kimseyi ayırmayan, bu ülkede yaşayan herkese bizim insanımızdır diyen, hizmet edecekken, belediye hizmetlerini götürürken hiçbir ayrım yapmayacağım diyen bir anlayış. Bu iki anlayış arasında bir seçimde bulunacaksınız. Bu kadar net bir manzarayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ve partililer, seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
açılış CHP seçim bürosu Yunus Emre Zonguldak

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