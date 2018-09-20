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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

"(CHP'li Enis Berberoğlu'nun cezasının onanması, infazının durdurulması) Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum"

KIRKLARELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın, CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar vermesi hakkında, "Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu, Vize ilçesindeki ziyaretinin ardından Yargıtay'ın Enis Berberoğlu ile ilgili kararına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Enis beyle ilgili verilen karar sonucu, Enis bey tahliye olacak. Bu akşam kendisiyle buluşacağım, kucaklaşacağım. Ama kararın kendisini görmediğim için şu anda yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Kendisini de dinleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadığı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına karar verdiği CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, cezaevinden tahliye edildi.

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