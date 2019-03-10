CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birey olarak sorumluluğumuz, gerçekleri geniş kitlelere aktarmaktır. Bunları aktarırsak Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, hangi açmazlarla karşı karşıya olduğunu da aktarmış oluruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapmasında Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi.

Antalya'nın güzel ve büyük bir kent olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir kenttin, büyükşehir belediye başkanına ayrı sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Antalya'nın çok daha geniş kitlelere tanıtılmasının şart olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kenti uluslararası vizyona taşıyacak bir belediye başkanının görevde olması gerektiğini kaydetti.

Antalya'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'da binlerce insan üretiyor, buraya gelen binlerce turistin karnını doyuruyor, burada üretilenler başka ülkelere de gidiyor. Bu durumda çiftçinin kazanması ve daha çok üretmesi lazım. Ama Türkiye tarım alanında özellikle üretimden büyük ölçüde koparıldı. 2018'de Yunanistan'dan pamuk ithal ettik. Buğday, tütün ithal ettik. Tarımsal alan büyüklüğümüz Yunanistan'ın on katı."