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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

"(Esnafa yönelik) Sizi ikinci sınıf vatandaş haline getiren siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum" - "Suriyeliler dükkan açıyor, vergi veriyor mu? Hayır. Ama siz veriyorsunuz, onlar Bağ-Kur primi ödüyor mu? Hayır. Ama siz ödüyorsunuz. Nasıl bir adalettir bu, nasıl kalkınmadır bu? Buna itiraz etmeniz lazım. Sizin adınıza biz itiraz ediyoruz. Güzel, sizin adınıza biz itiraz edelim, o zaman bize destek vereceksiniz" - "(Büyük alışveriş merkezleri kuruldu, kimse bize gelmiyor) diye açıklamalar yapılır. Büyük alışveriş merkezlerini kim kurdu? Hükümet. Kime oy verdiniz? Hükümete. Nasıl oluyor? Kendi ayağına kurşun sıkan başka grup görmedim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa yönelik "Sizi ikinci sınıf vatandaş haline getiren siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Suriyeliler dükkan açıyor, vergi veriyor mu? Hayır. Ama siz veriyorsunuz, onlar Bağ-Kur primi ödüyor mu? Hayır. Ama siz ödüyorsunuz. Nasıl bir adalettir bu, nasıl kalkınmadır bu? Buna itiraz etmeniz lazım. Sizin adınıza biz itiraz ediyoruz. Güzel, sizin adınıza biz itiraz edelim, o zaman bize destek vereceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yaptığı konuşmada, daha önce Bağ-Kur Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve esnafın sorunlarını çok yakından bildiğini söyledi.

Lafa gelince politikacılar kadar esnafa güzel laf söyleyen başka bir grubun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, çözüme gelince ise herkesin kaçtığını belirtti.

Esnafa sitem eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"(Kepenkleri kapattık, bittik, geçinemiyoruz, büyük alışveriş merkezleri kuruldu, kimse bize gelmiyor.) diye açıklamalar yapılır. Büyük alışveriş merkezlerini kim kurdu? Hükümet. Kime oy verdiniz? Hükümete. Nasıl oluyor? Gelip güzel güzel konuşuyorlar, her türlü parlak lafları kullanıyorlar. Bir bakıyorsun esnaf sayısı giderek azalıyor. Kendi ayağına kurşun sıkan başka grup görmedim. Kendi ayağına kurşun sıkıyor."

En düşük Bağ-Kur primin 754 lira olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, simitçinin de çöpten kağıt toplayan vatandaşın da esnaf sayıldığını ve Bağ-Kur primi ödediğini anlattı.

Türkiye'de esnaf ve sanatkarların ikinci sınıf muamele gördüğünü öne süren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizi ikinci sınıf vatandaş haline getiren siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Suriyeliler dükkan açıyor, vergi veriyor mu? Hayır. Ama siz veriyorsunuz, onlar Bağ-Kur primi ödüyor mu? Hayır. Ama siz ödüyorsunuz. Nasıl bir adalettir bu, nasıl kalkınmadır bu? Buna itiraz etmeniz lazım. Sizin adınıza biz itiraz ediyoruz. Güzel, sizin adınıza biz itiraz edelim, o zaman bize destek vereceksiniz. Vereceksiniz ki biz de sizin hakkınızı sonuna kadar savunalım."

Kılıçdaroğlu, esnafın birbirini kollayan, ülkede terör ve kavga olmasını istemeyen bir topluluk olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'nin güçlü bir dönüşüme ihtiyacı var"

Türkiye'nin kalkınma planı olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ülke iyi, doğru, dürüst yönetilirse fakirliğin olmayacağını kaydetti.

CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerinden sonra koltuğa oturan belediye başkanlarının da 1 Ocak’tan itibaren asgari ücreti 2 bin 200 lira olarak ödeyeceğini bildirdi.

Siyasetin bir hizmet yarışı olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin futbol kulübü gibi değerlendirilmemesi gerektiğini anlattı.

Siyasi partilerin projelerini, hizmetlerini ortaya koyduklarını, vatandaşın da buna göre oyunu verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim A partisine ya da B partisine oy veren vatandaşı suçlama hakkımız yoktur. Oy veren vatandaşa değil, partiyi eleştiririz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin güçlü bir dönüşüme ihtiyacı olduğuna ifade ederek, vatandaştan buna göre oy kullanmasını istedi.

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Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnaf yerel seçim

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