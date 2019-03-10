CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa yönelik "Sizi ikinci sınıf vatandaş haline getiren siyasi partiye nasıl oy veriyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Suriyeliler dükkan açıyor, vergi veriyor mu? Hayır. Ama siz veriyorsunuz, onlar Bağ-Kur primi ödüyor mu? Hayır. Ama siz ödüyorsunuz. Nasıl bir adalettir bu, nasıl kalkınmadır bu? Buna itiraz etmeniz lazım. Sizin adınıza biz itiraz ediyoruz. Güzel, sizin adınıza biz itiraz edelim, o zaman bize destek vereceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yaptığı konuşmada, daha önce Bağ-Kur Genel Müdürlüğü görevinde bulunduğunu ve esnafın sorunlarını çok yakından bildiğini söyledi.

Lafa gelince politikacılar kadar esnafa güzel laf söyleyen başka bir grubun olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, çözüme gelince ise herkesin kaçtığını belirtti.

Esnafa sitem eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"(Kepenkleri kapattık, bittik, geçinemiyoruz, büyük alışveriş merkezleri kuruldu, kimse bize gelmiyor.) diye açıklamalar yapılır. Büyük alışveriş merkezlerini kim kurdu? Hükümet. Kime oy verdiniz? Hükümete. Nasıl oluyor? Gelip güzel güzel konuşuyorlar, her türlü parlak lafları kullanıyorlar. Bir bakıyorsun esnaf sayısı giderek azalıyor. Kendi ayağına kurşun sıkan başka grup görmedim. Kendi ayağına kurşun sıkıyor."