HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 22:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Birlikte, kardeşçe yaşayalım” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Batıkent Meydan’da düzenlenen iftar programına katıldı.
Ramazan ayının mübarek ve güzel bir ay olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu ayın barışın ve huzurun olması gereken bir ay olduğunu vurguladı.
Bir arada ve kardeşçe yaşamak istediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Şanlı bayrağımızın altında yaşamak istiyoruz. Hiç kimsenin burnu kanamasın istiyoruz. Bugün yüreğimizi yakan bir olay oldu 2 şehidimiz var. Hepimizin milletimizin başı sağ olsun. Biz istiyoruz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşayalım. Birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı diğer aylarda olduğu gibi kavga ayı olmasın. Herkesin, güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun. En büyük arzum en büyük dileğim de budur” diye konuştu.
Programa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bazı milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
İstanbul'da hastanede yangın!İstanbul'da hastanede yangın!
Erbaş: “Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkanı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var”Erbaş: “Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkanı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli mesaj

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

'Patates gibisin' diyen takipçisine mayolu yanıt

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.