CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Söke, Didim, Selçuk, Kuşadası belediye başkanlarını makamında ziyaret edip, görevlerinde başarılar diledi.

Kuşadası Belediyesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, akşam ezanın okunmasından dolayı konuşmasına ara verdiği esnada bir kişi sahneye doğru yumurta attı.

Yumurta, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık 1,5 metre önüne düşerken korumalar da CHP Genel Başkanı'nı koruma altına aldı.

Daha sonra konuşmasına devam eden Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin ne olursa olsun tek güvencem sizlersiniz. Bu ülkenin insanını seviyorum ve güveniyorum. Adalet duygusuna güveniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar bu kardeşiniz Türkiye’nin çağdaş uygarlığı için, demokrasisi, cumhuriyeti, bayrağı ve vatanı için ne gerekiyorsa yapacağım." dedi.