HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez” dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı’nda konuştu. Kılıçdaroğlu, Trump’ın ekonomi konusundaki tehdidine yönelik olarak, “Trump bağırıyor; ‘Ekonomini darmadağın yapacağım’. İlk tepki bizden geldi, Türkiye Devleti’ni hiçbir güç tehdit edemez. Eğer tehdit ediliyorsan, tepkini göstereceksin, gösteremiyorsan yönetimden çekileceksin” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“En başından söyledik; ‘Ortadoğu bataklığına girmeyin’ dedik. ‘Türkiye’nin orada ne işi var’ dedik. ‘Suriye ile dost olalım’ dedik. Türkiye’nin tarihinde görmediğimiz ağır hakaretlere muhatap oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kadar ağır hakareti kabul etmiyorum. Bunlar tarihimizi de bilmiyorlar. Suriye’den kim karlı çıktı? ABD, Rusya karlı çıktı. Biz zararlıyız, en büyük zararı Suriye7tdeki Türkmen kardeşlerimiz gördü.”

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
HDP Grup ToplantısıHDP Grup Toplantısı
İYİ Parti Grup ToplantısıİYİ Parti Grup Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener'den Trumpa'a tepki, hükümete destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.