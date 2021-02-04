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  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

04.02.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Kasım 2019’daki partisinin TBMM Grup Toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözleri nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminata mahkum edildi.

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