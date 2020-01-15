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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
POLİTİKA
HABERLERİ
|
15.01.2020 17:43 |
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.