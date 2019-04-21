CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı Türkiye’ye yapılmıştır. Onlar sanıyorlar ki, CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geri adım atacak, bir milim geri adım atmayacağım. Şehit cenazelerine sona kadar katılacağım."

