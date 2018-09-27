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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 22:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu'nun 27. Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Abant'a geldi.

Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde 3 gün sürecek toplantı için eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Bolu'ya gelen Kılıçdaroğlu'nu, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile Bolu ve Düzce'den gelen partililer Abant gişelerinde karşıladı.

Kılıçdaroğlu, burada partililerle kısa bir süre sohbet ettikten sonra Abant'a geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Abant Bolu Kemal Kılıçdaroğlu

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