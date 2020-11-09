CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Atatürk paylaşımı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajının yanı sıra Anıtkabir ve dolunay görüntüsüyle "Yiğidim Aslanım" şarkısının müziği eşliğinde, "82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla ve asla unutmayacağız." sözlerini seslendirdiği bir video da paylaştı.

82 yıldır senden ayrıyız ama gönüllerimizdesin. Seni asla unutmayacağız... #10Kasım pic.twitter.com/JaJFpsg5b4 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 9, 2020



