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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, yaptığı açıklamada, bayram tatili için Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve ilçe belediye başkanları ile bayramlaştığını söyledi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ile eski Deniz Baykal'ı, Duacı Mahallesi'ndeki kızının evinde ziyaret ettiklerini belirten Kumbul, "Ziyaret gayet olumlu geçti. Deniz Bey, yaşanan süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. Kemal Bey de parti olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi." dedi.

Kumbul, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından oteline gittiğini belirtti.

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