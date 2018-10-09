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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 02:26 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün babaevini ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) baba ocağını ziyaret etti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi girişinde partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve dün cenazesi törenle toprağa verilen Uzman Çavuş Neşet Gök'ün Emek Mahallesi Şölen Sokak'ta yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu apartmandan çıkacağı sırada sokaktaki taziye çadırında bulunan şehidin bir yakını, "Kılıçdaroğlu hangi yüzle geldin buraya, senin ittifak yaptığın adamlar bizi bu duruma getirdi." diyerek tepki gösterdi. Polisler, şehit yakınını uzaklaştırdı.

Şehidin babası Turan Gök tarafından uğurlanan Kılıçdaroğlu, partililerce bir restoranda verilen yemeğe geçti.

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Eskişehir Kemal Kılıçdaroğlu

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