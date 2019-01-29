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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İnegöl’den geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in tanıtım toplantısı için Bursa’ya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in tanıtım toplantısı için Bursa’ya geldi. Kılıçdaroğlu Ankara’dan Bursa’ya karayolu ile geldiği sırada teşkilat üyeleri tarafından İnegöl girişinde karşılandı. Araçtan inen Kemal Kılıçdaroğlu partilerle selamlaştıktan sonra yoluna devam etti.
Bursa’da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in tanıtım toplantısına katılmak için Ankara’dan gelen Kılıçdaroğlu, İnegöl girişinde partiler tarafından karşılandı. Karşılama programına Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa milletvekilleri hazır bulundu. Bursa-Ankara yolunda bekleyen partilerle buluşan Kılıçdaroğlu araçtan inerek kendisini karşılamaya gelenlerle selamlaştı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Bursa’daki programa katılmak üzere yoluna devam etti.

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