HABER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'ye gitti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan, iki gün sürecek temaslar için Londra'ya hareket etmek üzere THY'ye ait tarifeli uçağa geçti.

Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyeti bazı ilgililer uğurladı.

PARTNERSerenay 'Bergen'i beğenmedi! Serenay 'Bergen'i beğenmedi!
CHP'li Salıcı: Çin'den daha ucuz işgücü olan bir ülkeye dönüştükCHP'li Salıcı: Çin'den daha ucuz işgücü olan bir ülkeye dönüştük
AK Parti'den 'ittifak' açıklamasıAK Parti'den 'ittifak' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra THY

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

CHP'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Türkiye-ABD ilişkileri çok ciddi etkilenecek

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

AK Parti'den 'ittifak' açıklaması

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

MHP'den teşkilatlara 'provokasyon' uyarısı

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

CHP'de adaylar netleşiyor! İşte il il, isim isim aday listesi

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

Erdoğan'dan ABD'ye: Siz yapamazsanız biz temizleriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.